حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج السرطان بأنّه يملك حدسًا قويًا، حيث يمكنهم معرفة ما يدور في ذهن الشخص المقابل لهم بكل سهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.