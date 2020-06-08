استمرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة في موسكو

أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم، أنّه يتوجب على سكان موسكو، ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة كالسابق، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن عمدة موسكو، قوله في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "يجب على سكان العاصمة ارتداء الأقنعة والقفازات والمحافظة على المسافة الاجتماعية في الأماكن العامة، ويجب على جميع الشركات والمنظمات الامتثال بوضوح للمتطلبات الصحية".

وكان سوبيانين أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي ابتداء من غد الثلاثاء.

وكان سوبيانين وقع في وقت سابق من الشهر المنصرم، على قرار بشأن تمديد وضع العزل الذاتي في العاصمة والإجراءات التقييدية الأخرى حتى 14 يونيو، على خلفية انتشار "كوفيد-19".