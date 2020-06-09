محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف بعدد من المناطق وتبحث تطوير سوق السمك

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات الرصف المدرجة، بخطة العام المالي الحالي، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من سيرها، وفقاً للخطة الموضوعة، والجداول الزمنية المحددة لها.

وذلك في جولة ميدانية، بمدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل.

واستهلت المحافظ تلك الجولة، بتفقد عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بالمنطقة المحيطة بمدرستى اللغات الرسمية والنيل الإعدادية بميدان سرور، إذ التقت ببعض الأهالى الذين أعربوا عن شكرهم للحرص على تطوير تلك المنطقة الحيوية.

ووجهت المحافظ، بضرورة إنشاء أرصفة على جانبى تلك الشوارع، وكذلك تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار، وفقاً لمعايير محددة، مؤكدة على رصف الطرق الرئيسية بالمنطقة، مع مراعاة كل الملاحظات والمواصفات الفنية فى هذا الشأن.

وتابعت المحافظ، جولتها بتفقد عمليات الرصف بالأسفلت بشارع مدرسة تامياتس الخاصة للغات والشوارع المحيطة به، إذ يتم تنفيذ الأعمال الأولية تمهيدًا لصب طبقة الرصف الاسفلتية، هذا وقد بحثت عوض مقترح تطوير سوق السمك، حيث قامت بالإطلاع على التصميمات الخاصة بذلك المخطط لمنع الإشغالات و تكدس البائعين وتغيير الوضع الحالى من عشوائية، وفوضى لا تليق بتلك المنطقة الحيوية بوسط المدينة وكذلك إنشاء مكان لانتظار السيارات بها، وخلال تواجدها بالسوق، أمرت المحافظ برفع تجمعات القمامة وجميع المخلفات، وكذا شن حملات لرفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.

كما تابعت المحافظ، عملية الرصف بالأسفلت والبلاطات الخرسانية بتقسيم زينب شلبى، ومنطقة عيد، وشارع مستشفى دمياط التخصصى، وشددت على الوقوف على مشكلة الصرف الصحي، التى عرقلت استكمال الرصف بمناطق محددة، والعمل على حلها فورًا، وأيضاً نهو تلك الأعمال على الوجه الأكمل، متضمنة إنشاء أرصفة جانبية، وبلدورات وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وفقاً لمنسوب كل منطقة وكذلك صيانة أعمدة الإنارة مؤكدة على معالجة كافة الملاحظات بأساليب هندسية سليمة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخالفات التى تم رصدها ببعض الشوارع.