نائب محافظ الأقصر يتفقد إجراءات علاج مرضى كورونا بـ"صدر" و"عزل" إسنا

تفقد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الاثنين، مستشفى إسنا للعزل ومستشفى صدر إسنا، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية.

جاءت جولة المحافظ برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020، للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات.

وتوجه نائب محافظ الأقصر بالشكر إلى الأطباء وأطقم التمريض على جهودهم المبذولة، وأثنى على جهود المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة.

وكان مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب الأقصر، قد أعلن صباح اليوم، مغادرة 12 متعافيًا من الفيروس للمستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.