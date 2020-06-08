وفاة مدير مستشفى حميات الأقصر السابق متأثرا بإصابته بكورونا

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عمر استشاري وكبير أطباء‏ لدى ‏مستشفى حميات الأقصر‏، والمدير السابق له متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والذي تم نقله للمستشفى مؤخراً ولكن فارق الحياة متأثراً بالإصابة داخل مستشفى العزل اليوم.

وكشف مصدر طبي، أن عمر كان قد تم نقله لمستشفى العزل الصحي بالعديسات للحالات الحرجة عقب تدهور حالته الصحية، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته بالفيروس اليوم داخل المستشفى.

كان مدير مستشفى حميات الأقصر السابق، حصل في أبريل الماضي على درجة الدكتوراة في التنمية البشرية من أكاديمية ليدزبمدينة ليفربول في المملكة البريطانية المتحدة.

ويشار إلى أن الأقصر كانت شهدت أمس الأحد، الصيدلي طارق مرتضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى العزل الصحي في منطقة العديسات، جنوب محافظة الأقصر، وهو ثان طبيب يتوفى متأثرا بالفيروس.