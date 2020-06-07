نفوق 17 رأس ماشية في حريق شب بحوش في الغريرة جنوب غرب الأقصر

نجح قوات الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، في السيطرة على حريق شب في حوش للماشية أسفر عن نفوق 17 رأس ماشية دون مصابين أو خسائر فى الأرواح.

الواقعة بدأت تفاصيلها بتلقي غرفة العمليات بإسنا، بلاغ يفيد بنشوب حريق في حوش للماشية بقرية الغريرة، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق رئيس مجلس قروي الكيمان، برفقة رجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، مما أسفر عن نفوق 17 رأس ماشية دون مصابين أو حدوث خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

في ذات السياق تمكن رجال الحماية المدنية أيضا في إسنا من السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية الحميدات، أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.