صرف 55% من الدعم التمويني المقرر لمواطني الأقصر خلال يونيو

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم صرف سلع تموينية بقيمة 23.7 مليون جنيه، أي ما يقرب من 55% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة عن شهر يونيو الجاري.

وأشار "صلاح" إلى صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي من المنافذ التموينية.

وأضاف "صلاح"، أنه تم صرف 15.9 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية، وصرف 1122 طن دقيق بلدي بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم من مستودعات الدقيق.

وتابع أن عمليات الصرف تمت دون زحام أو أي معوقات، مع توافر جميع السلع التموينية والخبز للمواطنين، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأهاب وكيل التموين بالأقصر، بحاملي البطاقات التموينية، عدم التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر فيما يخص الحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية والخبز والسلع التموينية والخضر والفاكهة من الأسواق، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.