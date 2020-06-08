خبراء: التعليم الجامعي شهد قفزة في عهد السيسي والتصنيف الدولي خير دليل

أكد عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، أن التعليم العالي الجامعي شهد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 وحتى الآن، طفرة غير مسبوقة بمختلف المجالات العلمية والبحثية، مستشهدين بذلك على مدى تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتوسع في المنشآت التعليمية المختلفة، فضلًا عن الدعم المقدم له، وارتفاع ميزانيته عما كان سابقًا.

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مؤشرات ارتفاع الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية الفترة الأخيرة، خير دليل على التطور الفعلي للمنظومة التعليمية في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الانجازات هي غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف السعيد في حديثه لـ" الوطن"، أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات تم اعتماد أكثر من خطة تطوير المناهج الدراسية لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وإضافة مناهج جديدة تتواكب مع أفضل النظم التعليمية الموجودة في الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الرئيس ساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم ككل.

وتابع، أن ازمة كورونا، أظهرت مدى قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات، من خلال استمرارية العملية التعليمية اون لاين " التعليم عن بعد"، مشيدا بقرارات القيادة السياسية في هذ الإطار .

وأكد الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة المصرية شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقة قوية في العديد من المجالات، أبرزها قطاع التعليم، بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، مؤكدًا أن إيمان الرئيس بالتطوير لمنظومة التعليم، ساهم في الارتقاء به الفترة الماضية، وسيسهم في وضع مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم، قائلًا :"الرئيس أعطى التعليم حقه".

وأوضح "الزهار" في حديثه لـ"الوطن"، أن كل محافظة أصبح بها جامعة في الوقت الحالي، بل أكثر من جامعة، إضافة إلى الجامعات الدولية التي أصبحت نموذجًا ودافعًا للارتقاء بالتعليم الجامعي المصري من خلال المنافسة مع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا أن إيمان الرئيس بتطوير منظومة التعليم سيسهم في رفع شأنه، والارتقاء بمكانته وسط الدول الأخرى.

وتابع، أنه قبل تولي الرئيس، كان هناك إهمالًا في المنظومة كلها، قائلًا: "نرى حاليًا النموذج المصري في التعليم يقارب الأنظمة الموجودة في الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا".

وقال الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بجامعة حلوان، أنه في خلال الخمسين عامًا الأخيرة لم يشهد التعليم الجامعي أي تطور أو تقدم مثل ما حدث منذ 6 سنوات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الجامعات بدأت في التوجه نحو العالمية، والأخذ بمعايير الاعتماد الجامعي، وتطبيق الجودة.

وأوضح "عبدالرحمن" لـ" الوطن"، أن التوسع في التعليم الجامعي والارتقاء بمكانته بات واضحًا للجميع، من خلال التوسع في إنشاء الكيانات التعليمية المختلفة بالجامعات الدولية والأهلية، وكذلك الجامعات الحكومية، فضلًا عن التوسع في الكليات النوعية بالأقاليم المختلفة مثل كلية الثروة السمكية بكفر الشيخ.

وتابع أن التركيز على ملفي التعليم، كان أبرز المحاور التي شدد الرئيس على تطويرها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم الرقمي بات واضحًا من خلال تبني الرئيس لتطوير منظومة التعليم ماقبل الجامعي، والتي تم تطبيقها منذ عامين، وساهمت في تخطى أزمة فيروس كورونا.

واشاد الاستاذ بكلية التربية، بدعم الدولة لملف البحث العلمي، مضيفًا أن أزمة فيروس كورونا أوضحت مدى قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي.