وزير الاتصالات: كورونا شجع على التعليم الرقمي.. "رب ضارة نافعة"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت تنادى في الفترة الماضية بأن التعليم الرقمي هو المستقبل، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" شجعت قطاعا كبيرا من الناس أن تعتمد على التعليم الرقمي، وعليه اقتنصنا هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات لتأهيل الشباب على العمل الرقمي، كان آخرها "مستقبلنا رقمي".

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "كنا ننادى بالتعليم عن بعد ولكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدي والجائحة رب ضارة نافعة"، موضحًا في الوقت ذاته أن المبادرات التي تطلقها الوزارة مجانًا.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تلك المبادرات تهدف أولاً إلى تعليم الشباب علوم البيانات وإنشاء برامج تحلل البيانات وتستخرج منها نتائج، ثانياً التسويق الرقمي، ثالثاً إنشاء المواقع وتصميمها.