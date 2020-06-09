أميك: انخفاض مبيعات الملاكي بنسبة 26% خلال أبريل 2020 حسب الـ"سي سي"

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الرابع للعام الجاري 2020، الخاص بشهر إبريل، الذي يوضح انخفاض معدل مبيعات السيارات "الملاكي" خلال إبريل 2020، بنسبة 26% بمبيعات 5852 سيارة، مقارنة بأبريل 2019، حيث وصلت مبيعات "الملاكي" إلى 7947 سيارة، وذلك حسب الـ(سي سي).

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات السيارات "الملاكي" الأقل من 1000 سي سي، بنسبة 24% خلال أبريل 2020 بمبيعات 48 سيارة، مقارنة بمبيعات أبريل 2019 والتي وصلت إلى 63 سيارة .

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات "الملاكي" ما بين 1000 سي سي و1300 سي سي بنسبة 703% خلال أبريل 2020 بمبيعات وصلت إلى 257 سيارة، مقارنة بأبريل 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 32 سيارة.

وأشار التقرير، إلى انخفاض معدل مبيعات السيارات "الملاكي" ما بين 1500 سي سي و1600 سي سي بنسبة 13% خلال أبريل 2020 بمبيعات وصلت إلى 3501 سيارة، مقارنة بمبيعات أبريل 2019 والتي وصلت إلى 4030 سيارة.

وحسب التقرير، انخفضت مبيعات السيارات "الملاكي" الـ SUV (2000 سي سي) بنسبة 17% خلال أبريل 2020 بمبيعات وصلت إلى 1126 سيارة، مقارنة بأبريل 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 1358 سيارة.