إصابة وزير الشؤون الإسلامية في موريتانيا بكورونا

أكدت مصادر رسمية موريتانية إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم، الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المستشار الإعلامي للوزير، إنه كان يزاول عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته، أمس الأحد.

وتعد هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في البلاد منذ منتصف مارس الماضي إلى 1049 شخصا.

وسجلت الصحة الموريتانية، 6 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة إلى 55 حالة، مقابل 4 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 108 حالات.