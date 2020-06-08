جبهة الإنقاذ التونسية: لن نخرج من الساحات حتى حل البرلمان

قال المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ التونسية فتحي الورفلي، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: "لن نخرج من الساحات حتى حل البرلمان".

وأوضح الورفلي، أن حراك 14 يونيو سيغير تاريخ تونس، موضحا لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: "لا يمثلنا رئيس برلمان له علاقة بنظام دموي".

ودعت أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية، اليوم، لحل مجلس النواب والهيئات واللجان المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وقالت في بيان: "ندعو إلى تشكيل لجنة تدقيق في أموال الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حركة النهضة وتجميد أرصدتها، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

كما دعت الأحزاب، لتشكيل مجلس وطني للإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية، كذلك دعت إلى تشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، ودعت لاستفتاء على النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي.

وقالت أحزاب جبهة الإنقاذ التونسية، إنها تدعو جميع التونسيين إلى هبة شعبية والنزول يوم 14 يونيو الجاري.