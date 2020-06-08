حملة لتنظيف الشعاب المرجانية بمنطقة المبسط في دهب

أطلق عدد من الغطاسين بمدينة دهب في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة المبسط، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة دهب، وقطاع محمية دهب.

وقال العميد عماد فكري، القائم بأعمال رئيس المدينة، إن عددًا كبيرًا من المواطنين المتطوعين، وأيضًا الأجانب المقيمين، تطوعوا للمشاركة في الحملة، من خلال تنظيف الشواطئ.

وأضاف أن الغطاسين قاموا بتنظيف قاع البحر، واستخراج المخلفات التي يتركها رواد المنطقة على الشاطئ، وانجرفت لقاع البحر، ما أثر على الشعاب المرجانية، والحياة البحرية بالمنطقة.

وأشاد "فكري"، بدور الغطاسين وحرصهم على تنظيف قاع البحر باستمرار، حتى احتلت شواطئ المدينة المركز الأول في قائمة أفضل الشواطئ في الشرق الأوسط، طبقًا لتقرير قناة "ناشيونال جيوجرافيك".