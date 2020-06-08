البحيرة تواجه كورونا بتكثيف تطهير الشوارع والمنشآت

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، حملات تطهير وتعقيم كافة المنشآت والهيئات والشوارع والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظًا على حياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا.

وشملت حملات التطهير واجهات المنازل والمحال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري، وكذلك تطهير قرية سمخراط والمستشفى المركزي بالرحمانية.

وتضمنت الحملة أيضًا المنشآت والشوارع والميادين بأبو المطامير، وبعض الشوارع والمنازل بقرية كوم زمران والمستشفى المركزى بالدلنجات، والشوارع والمنازل والمحال بكوم شريك بكوم حمادة.