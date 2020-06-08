فيديو.. الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة غدا.. "الزيادة قبل الأخيرة"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كانت نتيجة الفجوة الكبرى بين سعر التكلفة وسعر البيع، الذي أثر بدرجة كبيرة على توفير الدرجة الكهربائية في 2014، والمعاناة الكبيرة التي عانى منها المواطن.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ع الإعلامية عزة مصطفى في الفترة المفتوحة على شاشة قناة "صدى البلد"، أن إعادة هيكلة الأسعار كانت الخطة الموضوعة على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة التي سيتم الإعلان عنها غدا هي الزيادة قبل الأخيرة، وتتبقى زيادة واحدة وتستقر الأمور.

وتابع حمزة أن مؤتمر وزير الكهرباء غدا سيوضح الإنجازات في قطاع الكهرباء وفي نفس الوقت الأسعار والشرائح، موضحا أن النسب تختلف من عن السنوات السابقة، ماسيتم الإعلان عنه غدا هي الأسعار الجديدة بكل استخدامتها.

وشدد حمزة على أن وجود شرائح مختلفة كان هدفه مراعاة الدعم ومحدودي الدخل، وغدا وزير الكهرباء سيعلن عن كل التفاصيل بمنتهى الشفافية والوضوح.