6 سنوات من تطوير "الكهرباء".. إنجازات ومشروعات عملاقة في عهد الرئيس

شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في قطاع الكهرباء، خصوصًا بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات التي جرى اتخاذها لعودة الاستثمارات والاستمرار في عملها داخل مصر، وضخ استثمارات جديدة.

وجرى الانتهاء من 153 مشروعا مقسمة على النحو التالي:

- 8 مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

- 21 مشروعا الشركة القابضة لتوليد الكهرباء.

- مشروع هيئة المحطات النووية.

- 123 مشروعا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أهم الإنجازات التي حققها القطاع خلال تلك الفترة هي:

- تنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء إضافة إلى 3636 ميجاوات.

- تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 27501 ميجاوات.

- 3 محطات بنظام الدورة المركبة بقدرة 4800 ميجاوات لكل منها بالتعاون مع شركة سيمنز "العاصمة الادارية الجديدة – البرلس – بني سويف".

- 3 محطات بخارية "جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات – العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات – السويس قدرة 650 ميجاوات" بقدرة إجمالية 3900 ميجاوات.

- محطتي دورة مركبة "شمال الجيزة قدرة 2250 ميجاوات – بنها قدرة 750 ميجاوات" بقدرة إجمالية 3000 ميجاوات.

- 5 محطات بتحويل محطات غازية للعمل كدورة مركبة بقدرة إجمالية 1840 ميجاوات.

- 10 محطات دورة غازية بقدرة إجمالية 4361 ميجاوات.

- تدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك.

- التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة "رياح - شمسي - مائي" بإجمالي قدرة 2353 ميجاوات بتنفيذ محطات رياح جبل الزيت ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

- اقتحام الطاقة النووية بمحطة الضبعة.

محطات توليد كهرباء عملاقة أدت إلى تحسن أداء الشبكة وتحقيق فائض للطاقة، وأهم المشروعات التي نفذت هي:

- 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة وهي محطات توليد كهرباء عملاقة بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 14.4 ألف ميجاوات. وحقق المشروع سد الفجوة بين القدرات المنتجة والطلب على الطاقة الكهربائية.

- المرحلة الأولى لمحطات طاقة شمسية في منطقة بنبان، من خلال توسيع محطة بنبان 3 جهد 220/500 ك.ف سعة 3500 م.ف.أ، وإنشاء 32 محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات.

من أبرز المشروعات المخطط الانتهاء منها بعد يونيو 2020:

أولا: في مجال الطاقة التقليدية:

- تنفيذ محطتين بخاريتين لإنتاج الكهرباء "أسيوط قدرة 650 ميجاوات – غرب القاهرة قدرة 650 ميجاوات" بإجمالي قدرة 1300 ميجاوات.

ثانيا: في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة:

- تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة "رياح - شمسي" بإجمالي قدرة 620 ميجاوات.

المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال شهر يونيو الجاري مقسمة على النحو التالي:

- مشروعا للشركة القابضة لتوليد الكهرباء.

- 6 مشروعات مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة

- مشروع هيئة المحطات النووية.

- 28 مشروعا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- 5 هيئات للمواد النووية.