المسماري: الميليشات رفضت "إعلان القاهرة".. ولن نوقف العمليات العسكرية

تحدث اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، عن إعلان القاهرة، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من لحل الأزمة الليبية.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "كنا جزءً من هذه المبادرة من لوقف إطلاق النار والعودة إلى التفاوض ولكن للأسف الميليشيات رفضت هذه المبادرة".

وتابع بأن القيادة العامة والبرلمان الليبي ذهبوا إلى هذه المبادرة، وصدرت 6 بيانات رفض لهذه المبادرة من الطرف الآخر، وأردوغان تهكم على المبادرة ورفضتها قطر وحكومة الوفاق والجناح العسكري لتنظيم القاعدة في لبيبا والإخوان المسلمين، والميليشيات الإجرامية في طرابلس.

وأشار إلى أن هذه البيانات قطعت الطريق على أي صوت وطني يريد أن يذهب إلى السلام وطاولة المفاوضات، وعليه فإن العمليات العسكرية مستمرة: "لن نتوقف عنها إلا بعد الالتزام بهذه المبادرة ولن نتوقف إلا بعد الالتزام أو القضاء التام على هذه الجماعات المارقة".