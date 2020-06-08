القصة الكاملة لـ"حوار التليجرام".. والصور الفاضحة لمراهقات المنصورة

حلّ هاشتاج #حوار_التليجرام في المرتبة الأولى بين مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاثنين.

ويأتي الهشاتاج حول واقعة قيام مجهول بنشر صور لعشرات الفتيات المراهقات اللاتي ينتمين لمحافظة الدقهلية، وذلك باستخدام حساب حمل اسم "نسوان المنصورة" عبر تطبيق "تليجرام".

وتباينت آراء رواد "تويتر" حول الواقعة، بين مهاجم لمرتكبها، ومهاجم للفتيات اللاتي يتعمدن نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الأجهزة الأمنية المعنية تفحص واقعة نشر صور فاضحة لفتيات من محافظة الدقهلية عبر تطبيق "تليجرام"، بواسطة حساب يحمل اسم "نسوان المنصورة".

ونشر مرتكب الواقعة، صورا فاضحة وأخرى عادية استولى عليها من حسابات مئات المراهقات من الدقهلية.

وأكد المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تضطلع بدورها في الحفاظ على قيم المجمتع المصري ومواجهة محاولات تشويه صور الفتاة المصرية ما يؤثر بالسلب على المجتمع.

واستنكر رواد "تليجرام"، نشر صور الفتيات، مطالبين بسرعة الكشف عن مرتكب الواقعة، وتقديمه للمحاكمة في اقرب وقت.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تصدى لوقائع مشابهة، مثلت تعديا على قيم المجمتع، وأحال مرتبكوها للنيابات المختصة للتحقيق.

وشهدت الأسابيع الماضية، القبض على المتهمات "سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم ومنه عبد العزيز"، لاتهامهن بالتعدي على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، وباشرت النيابات المختصة التحقيق معهن، حيث صدرت بحقهن أوامر حبس احتياطي على ذمة تلك القضايا.

وشملت أحراز تلك القضايا صورا فاضحة وفيديوهات تحوى حركات رقصات بحركات مثيرة وصورا بأوضاع معينة لإبراز مناطق في أجسادهن، للحصول على أكبر عدد من المتابعين وهو الأمر الذي يعود عليهن بالنفع المادي.