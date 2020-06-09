حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والانتقال من مكان لآخر، كما أنه يحب تجربة كل ماهو جديد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة الفنانة بوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.