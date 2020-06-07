حظك اليوم الأحد 7-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز بمواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ يطالبانك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.