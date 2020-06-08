عوض تاج الدين: مصر تجري اتصالات واسعة للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تجري اتصالات واسعة من أجل الحصول على كمية من تطعيم فيروس كورونا، الذي سينتج سبتمبر المقبل، من جامعة أكسفورد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تسعى للحصول على كمية من التطعيم التي سيتم إنتاجها بشكل أولي في سبتمبر، وهي كمية 400 مليون كدفعة أولى، تحصل مصر على حصة منه.

وتابع تاج الدين، أن كل الأمراض الوبائية وخصوصا المزمنة، منها مثل شلل الأطفال التي قضت عليها مصر تم الحد منها بشدة باستخدام التطعيمات، والتطيعم هو الملجأ المهم والحيوي للسيطرة على هذه الفيروسات، وعندما ينتشر التطعيم المرحلة الحادة من انتشار الوباء ستنتهي.

وشرح تاج الدين، أن التطعيم له فائدة كبيرة، وعندما يصبح التطعيم واقع، سيحد من انتشار المرض وحدته، مشددا على أنه كلما يتاح كمية من التطعيم، ستأخذ كل دولة حصتها وسيكون الأولوية للحالات الأكثر حاجة، والفئات الأكثر عرضة من الخطر، وكلما زادت الكمية يتم إتاحته.