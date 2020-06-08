بنك الدم بالإسكندرية يتسلم جهاز فصل البلازما من متعافي كورونا

قال الدكتور أحمد جمال، مدير عام مركز خدمات نقل الدم فى الإسكندرية، اليوم، إن المركز تسلم جهاز سحب وفصل بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "جمال"، أنه جار توفير الفلاتر المخصصة لفصل البلازما عن دم الحالة عبر الجهاز، للبدء فى استقبال المتبرعين بالبلازما من الحالات.

وأضاف، أن هناك قاعدة بيانات تتضمن حالات المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تشمل كافة الاسم والعنوان والحالة الصحية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء خلال أيام قليلة مقبلة استقبال المتبرعين بالبلازما.

وأشار إلى أن مركز خدمات نقل الدم مجهز على أعلى مستوى، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخله، إستعدادًا لاستقبال المتبرعين من المتعافين.