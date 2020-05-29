بسبب كورونا وقرار التنمية المحلية.. 80% تراجعا في مبيعات مواد البناء

كشف تجار الغرف التجارية، عن تراجع مبيعات مواد البناء بنحو 60 لـ80%، بسبب أزمة كورونا، وقرار وزير التنمية المحلية، بوقف البناء لمدة 6 أشهر.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن القرار السبب الرئيسي فى انخفاض الطلب على مواد البناء، بنسبة تتراوح من 60 لـ80%.

ولفت إلى أن طلب الأفراد على مواد البناء، يمثل 60%، بما يعني أنهم يمثلون الطلب الحقيقى المؤثر على حركة المبيعات، ورغم اتفاقه مع أبعاد القرار.

واقترح "الزيني"، أن يتم خفض مدته من 6 أشهر إلى 3 أشهر، لمواجهة خسائر القطاع المتوقعة.

وأرجع "الزيني" قرار منع البناء، بالمخاوف من فوضى البناء العشوائي، على غرار ما حدث أثناء ثورة يناير، حيث حققت مبيعات الأسمنت وحديد التسليح، نسبا كبيرة نتيجة البناء المخالف، كما أن عمل المحليات بنصف طاقتها، شكل سببا آخر.

وأشار إلى أن أسعار مواد البناء، ما زالت مستقرة للشهر الثالث على التوالى، ليباع الأسمنت بأسعار تتراوح بين 800 و850 جنيها للطن، والحديد بأسعار تتراوح بين 9400 و10000 جنيه للطن.

وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، إن الغرفة تعد مذكرة لاتحاد الغرف التجارية، تطالب فيها بإعادة النظر فى القرار، واستثناء أعمال المبانى المرخصة، لافتا إلى تأثر 600 ألف عامل من عمال اليومية، من إجمالى 15 مليون عامل بمختلف المحافظات، نتيجة لتوقف أعمال البناء.

وأضاف: "أعتقد أن الحكومة يجب أن تضع آلية لعمل شركات المقاولات لاستكمال مهامها الفترة المقبلة".

وكان وزير التنمية المحلية، أصدر قرار رقم 181 لسنة 2020، بوقف أعمال البناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر.