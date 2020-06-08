خالد صديق: صرفنا 25 مليار جنيه على مشروع تطوير العشوائيات

قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن هناك بعض المواطنين، لا يصدقوا ما رأوه من التطوير الذي حدث في مباني تل العقارب سابقا، بعد تطويرها وتغيير اسمها إلى حي الروضة حاليا، وكانوا متخيلين أن هذه الصور مجرد رسومات أو فوتوشوب، مؤكدا أنه جرى صرف 25 مليار جنيه على مشروع تطوير العشوائيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المواطنين الآن متواجدون في الصور الحالية من التطوير، ويجب توصيل الصورة كاملة للجميع، لكي يشجعنا الناس على الإنجاز والنجاح.

وتابع: أن المواطنين الآن يحتفلوا بإنجاز 6 سنوات "متسمعوش لحد تاني بيحبطكم وياخدكوا ورا، لأن كثير من نجاح السياسات والمجتمعات بأن المواطنين يسمعوا خبر مفرح، وأن اللي حصل فينا من مجازر 25 يناير، كان من الكلام اللي بيملى الودان علشان الناس تخرب في بلدها وكانت في نفوس مهيئة من اللي كانوا عايشين في المناطق العشوائية، لكن لما نخلي المناطق دي، ونسكنهم في أماكن راقية وتليق بالإنسان المصري، مش هيلاقوا الأرض الخصبة علشان يرموا فيها بذرتهم السودة".