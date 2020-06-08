"60 ألف جنيه للغرفة".. خالد صديق يكشف كواليس تطوير مثلث ماسبيرو

تحدث المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن تطوير مثلث ماسبيرو، قائلًا: إن الدولة استمعت إلى مطالب الأهالي، ما أسفر عن اتمام الأهالي.

وقال خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز": "لاقينا الناس قالت خمس رغبات ملهمش سادس، عملناها في استمارة ووزعناها على الناس، و4537 أسرة مضوا على الرغبات، ومرفضش الاستمارة إلا 8 أسر، ولما لقوا صدق النية في التعامل، سحبوا الرفض ومضوا على الاستمارة".

وأضاف: "عرضنا الأول 25 ألف جنيه في الغرفة، ورفعنا السقف لحد ما وصلنا 60 ألف جنيه، زائد 40 ألف جنيه دعم اجتماعي، وده مستأجر وليس مالك، والمالك له تعويض تاني خالص".

وواصل: "له 180 ألف جنيه زائد 40 ألف جنيه دعم اجتماعي، يعني بنتكلم في 220 ألف جنيه، والدولة وقتها كانت بتبيع الإسكان الاجتماعي بـ180 ألف جنيه".

وحول مشروع الأسمرات، قال صديق: "المراحل الثلاث للمشروع، تجاوزت 18300 وحدة، بتكلفة تجاوزت 3.5 مليارات جنيه، والمشروع يشمل جميع الخدمات من ملاعب ومراكز صحية وحضانات ومراكز طبية وتجارية، وسعر الأرض اللي اتبنى عليه المشروع، ملياري ونصف جنيه".