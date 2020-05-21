صديق منسي: كان يقرأ سيرة خالد بن الوليد وجثمان والده لم يتحلل

روى المحامى رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، تفاصيل جديدة عن شخصية البطل الشهيد، الأسطورة أحمد منسي، وذلك خلال حوار خاص مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وأكد بلط، أن منسي كان مرتبطا بشكل عميق بقصة سيدنا خالد بن الوليد، الذي لم يهزم في أى معركة، وكان يذاكر غزواته ويقرأ التاريخ.

وعن خبر استشهاد منسي، قال بلط إنه فوجئ باستشهاد منسى من أحد أصدقائه، مستطردًا: "اتصل بيا وقال لى البقاء لله منسى استشهد.. ظننته مقلب في بداية الأمر، لأن منسي كانت مقالبه كتير".

وتحدث بلط، عن دفن منسي بجوار والده: "والده لم يتحلل"، مضيفًا: "الدكتور صابر والد منسى كان بيحب الخير.. وبعد 3 سنوات ونصف من وفاته شاهدته في القبر، خلال دفنى لمنسى، ورأيت والده في القبر، وكان سليمًا لم يتحلل.. وإحنا بندفنه قولتله لو كنت راسمها مكنتش هتطلع أحلى من كدا.. منسى من سنة 6 ابتدائى، وهو نفسه يموت شهيد.. عمل كل حاجة عشان يدخل كلية حربية ويموت شهيد".

وتابع: "كان بيقولي نفسى لما أموت أدفن بهدومي اللى مت بيه، وأفرول نضيف، عشان أقول لربنا نفسى أرجع أحارب في سبيلك".