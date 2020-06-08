وزيرة الصناعة: جار طرح كمامات قماش بسعر 5 جنيهات تصلح للاستعمال 25 مرة

أوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يتم العمل على تحقيق المتطلبات العاجلة من الكمامات الخاصة بالمواصلات والثانوية العامة، فالعديد من المصانع بدأت إنتاج الكمامة القماش، بمواصفات وزارة الصحة والسكان من الأسبوع الماضي، بعد توجيه ارتداء الكمامة، خاصة من يرتاد المترو والمصالح والبنوك، كما تم التواصل مع الكثير من المصانع.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن ثمن الكمامة سيكون 5 جنيهات، وصالحة للغسل والارتداء 25 مرة، كما أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حددت أنواع الصبغات التي سيتم صبغ الكمامات بها، حرصا على صحة المواطن، في ظل إجراءات الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، أن وزارة الصحة طرحت مواصفات الكمامة، وأكدت أي مصنع يرغب في إنتاج الكمامات، يستطيع أن يفعل ذلك من خلال الحصول على رخصة.