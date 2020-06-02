نيفين جامع: سد احتياجات الوزارت من الكمامة القماش أولا قبل طرحها للسوق

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارة الأوقاف طلبت كميات من الكمامات القماش لإتاحتها مع فتح المساجد، ووزارة التضامن الاجتماعي أيضا لتعاملتها اليومية مع المواطنين.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحا، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc" أنه لابد لنا من التعايش مع الوضع ومع فيروس كورونا، والحكومة دورها توفير منتج آمن وسعر مناسب للمواطنين.

وشرحت جامع أنه تم بدء إنتاج الكمامات من يوم الأحد الماضي، وتم التواصل مع أصحاب المصانع وكل يوم ينضم عدد لابأس به من المصانع على مستوى الجمهورية مابين مصانع كبيرة ومصانع صغيرة لإنتاج الكمامات القماش.

وتابعت جامع أن منافذ البيع للكمامات القماش ستكون بمنافذ الإنتاج الحربي والصيدليات بشكل عام، ولكن البداية والأولوية توفير احتياجات الوزارات ثم طرح الباقي للأسواق، وفي خلال أسبوع أو 10 أيام ستتاح الكمامات بالسوق.