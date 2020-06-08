صور.. السروجي يتفقد أعمال التشطيب داخل مقر نقابة البترول الجديد

تفقد أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس اللجنة النقابة بشركة بتروجيت، أعمال التشطيبات الجارية في مبنى النقابة العامة الجديد، الذي يقع في 5 شارع على شعراوي بحدائق القبة، التي تقوم عليها شركة بتروجيت.

وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيب، واستكمال الأعمال الجاريه داخل مبنى النقابة، موجها بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال الجارية.

وأكد أن المهندس طارق الملا وزير البترول، وجه بكل الدعم اللازم، للانتهاء من أعمال الإنشاءات، للظهور بالمقر اللائق للنقابة العامة للعاملين بالبترول، الذي يخدم جميع العاملين بهذا القطاع العريق.

وأضاف السروجي، أن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، يتابع عن قرب جميع الأعمال الجارية، وتوفير جميع متطلبات التشطيب، للانتهاء من أعمال التشطيب داخل مبنى النقابة العامة.