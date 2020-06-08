تاج الدين: طلب المواطن مقابل مادي نظير تبرعه بـ"البلازما" غير مقبول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن دراسات فصائل الدم وإصاباتها بفيروس كورونا، غير أكيدة وقائمة على الإحصائيات.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه هناك فارق بين العدوى والمرض في فيروس كورونا، والعدوى هي أخذ الفيروس، ولكن المرض هو تأثير هذا الفيروس، وهناك حالات تمرض وحالات لا يظهر عليها أعراض، ولا تشعر بالأعراض أو أي مشكلات.

وتابع تاج الدين: أنه تم تحليل 1500 حالة أصيبت بالفيروس، ومازال أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابات، وفي بعض الحالات، يفقد المريض حاستي الشم والتذوق.

وأشار تاج الدين، إلى أن نتائج بلازما الدم، تم استخدامها في علاج بعض الحالات، وأول حالة تم تجريب البلازما عليها كانت حالة في مستشفى العبور للعزل، التابعة لجامعة عين شمس، وهو أسلوب علمي يتم استخدامه في الحالات الشديدة، وتتم بطريقة علمية وصحية كاملة، وبأساليب علمية، وهي جزء مكمل من العلاج لأدوية أخرى.

واستكمل تاج الدين، أنه على المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، التبرع بالبلازما فهو جزء من الزكاة عن جسمهم وصحتهم وشكر لله، وأشيع أن البعض يطلب مقابل مادي في مقابل التبرع بالبلازما، ويجب عدم الاستجابة لذلك.

وأكد تاج الدين، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية، يتم دراستها بعناية كبيرة جدا وحرص، ولن يتخذ أي خطوات إلا لصالح المواطنين، والهدف الأساسي هو صحة المواطنين.