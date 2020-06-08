توزيع أدوية على 6784 مخالطا لمصابي فيروس كورونا ببني سويف

أكد التقرير اليومي لمديرية الصحة بمحافظة بني سويف، توزيع الأدوية اللازمة لـ1585 مخالطًا لمصابي فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 6784 من المخالطين بمدن المحافظة الإدارية السبع.

وكشف التقرير عن قيام الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين فى المنازل، إضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، والحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن، وشرب الماء الفاتر، وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.