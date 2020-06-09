اليوم.. إعلان إجراءات امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى «أون لاين»، اليوم، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التى يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر أنه ستتم عمليات تعقيم مكثفة للجان والمعاهد الأزهرية التى ستعقد بها الامتحانات، وتمت زيادة عدد اللجان العامة إلى 650 لجنة عامة (معهداً)، لتستوعب نحو 130 ألف طالب، بحيث لا يزيد عدد الطلاب فى كل لجنة فرعية (فصل) على 12 طالباً، كما سيجرى تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دورى، لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.

وشدد وكيل الأزهر على أن الطلاب أمانة فى رقبة الأزهر وسيجرى اتخاذ كل الإجراءات التى تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من الفيروس، وهناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

من جهة أخرى، أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم الإعلان عن نسبة النجاح فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، غداً، لافتاً إلى أن نسبة النجاح تخطت الـ90%، مضيفاً، فى بيان له، أن السبب فى عدم الإعلان عن النتيجة حتى الآن يرجع إلى استمرار أعمال الرصد من المناطق الأزهرية.

وأشار «خليل» إلى أنه لم ترد أى شكاوى من مشروعات البحث التى حددها قطاع المعاهد الأزهرية، سواء لطلاب النقل أو الشهادة، مشيراً إلى أن كل من تقدم ببحث من الطلاب يعد ناجحاً.

ونوه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى للطلاب المتخلفين عن الدور الأول، والذين لم يتقدموا بأبحاث خلال الفصل الدراسى الثانى، الفترة المقبلة، متوقعاً أن تُعقد قبل بدء العام الدراسى الجديد بأسبوعين.