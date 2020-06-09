بدأت أوقاف مطروح بيعها.. 11 معلومة حول صكوك الأضاحي

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن مديرية أوقاف مطروح، بدأت فى بيع صكوك الأضاحي، في مقر المديرية والإدارات الفرعية.

وقال "عبدالبصير"، إن وزارة الأوقاف، تطلق مشروع صكوك الأضاحى، الذى تبنته الوزارة منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس، ونال المشروع ثقة المضحين، حتى وصل جملة اللحوم التى وزعت العام الماضى، ما يزيد عن ألف طن لحوم، وكان لمحافظة مطروح نصيبا وافيا، وتم توزيع اللحوم على المناطق النائية، وعلى المناطق الأكثر فقرا، من خلال العلماء الثقات من السلوم وحتى الحمام.

وأضاف أن هناك بعض المعلومات، لابد أن يعرفها المواطنون المضحون وهى:

- صك الأضحية عبر إيصال مختوم من وزارة الأوقاف باسم المضحى.

- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر إحتياجا والأكثر إستحقاقا.

- سعر صك الأضحية 1800 جنيه مصرى للصك الواحد.

- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات.

- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين.

- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية.

- يتم جمع جلود الأضاحى والتبرع بها لجهات البر كصدقة عن المضحين.

- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة.

- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل.

- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.