تخصيص 17 منفذا لبيع صكوك الأضحية وقضاء الكفارات بالأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تخصيص 17 منفذا ضمن تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتخصيص عدد من المنافذ على مستوى المحافظة لبيع صكوك الأضحية، وكذلك تلقي قضاء الكفارات وغيرها من وجوه البر، حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين في شراء الصكوك أو التبرع بوجوه الخير النافع.

وأوضح عبد الدايم أن تلك المنافذ الـ17 التي خصصتها المديرية تشمل ما يلى:- (منفذ مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار إحدى الفنادق الكبري – منفذ مسجد العتيق بالعوامية - منفذ مسجد الإيمان بالأقصر - منفذ مسجد السيد يوسف بالكرنك - منفذ صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود - منفذ إدارة أوقاف الزينية - منفذ إدارة أوقاف القرنة - منفذ إدارة أوقاف الطود - منفذ إدارة أوقاف البياضية - منفذ إدارة أوقاف أرمنت - منفذ إدارة أوقاف إسنا - منفذ إدارة أوقاف أصفون- منفذ إدارة أوقاف النمسا - منفذ إدارة أوقاف حاجر كومير - منفذ مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري - منفذ مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر - منفذ إدارة أوقاف بندر الأقصر".