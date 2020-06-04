بروتوكول بين الأوقاف والتموين لتوفير حيوانات لمشروع صكوك الأضاحي

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، لمشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف، عبارة عن رؤوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ البرتوكول جاء في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي ضوء نجاح المشروع نجاحًا مبهرًا في الأعوام السابقة، بما وفر في العام الماضي وحده مليون و105 أطنان لحوم أضاحي، جرى توزيعها على مليون و105 آلاف أسرة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.