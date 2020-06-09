طائرات مسيرة وحافلة ضباط.. خسائر تركيا في ليبيا خلال 48 ساعة

شهدت الـ48 ساعة الماضية، خسائر عديدة لتركيا في ليبيا على يد الجيش الوطني الليبي، تنوعت تلك الخسائر، بين إسقاط طائرات مسيرة، أو تدمير حافلات للضباط الأتراك هناك.

أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت، وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، وفقا لـ"بوابة أفريقيا" الإخبارية، أنّ ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت، قبل أن تتعامل القوات الجوية للجيش الليبي معها، وأدى هجوم الميليشات إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بمناطق سكنية بين سرت ومصراتة.

كذلك أعلن الجيش الليبي في ساعة متأخرة من البارحة، أن طائراته دمرت "حافلة كبيرة تقل عددا من الضباط الأتراك" إلى الغرب من مدينة سرت، حيث أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن مصادر الرصد أكدت مقتل هؤلاء بعد قصف الحافلة وأهداف أخرى بدأت في التحرك "المتهور" تجاه سرت، حسب روسيا اليوم.

طائرة مسيرة تركية آخرى، أعلن الجيش الوطنى الليبي أسقطها أمس، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.