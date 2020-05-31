الجيش الليبي يعلن إسقاط أكثر من 100 طائرة تركية مسيرة

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة في "بني وليد"، ليتجاوز بذلك عدد المسيرات التي تم إسقاطها 100، كما أعلن الجيش الليبي مقتل 3 قادة ميدانيين تابعين لميليشيات حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا "جنوب طرابلس".

وفي السياق ذاته، أكد الجيش الوطني الليبي وصول دفعة جديدة من جثث قتلى "مرتزقة أردوغان" التي تقاتل ضمن قوات فايز السراج، إلى الأراضي السورية عبر معبر كلس بريف مدينة إعزاز.

ونقل المركز عن وسائل إعلام سورية، أن الدفعة تضم جثث 14 عنصرا، بينهم جثة القيادي في لواء صقور الشمال محمود الخلف، إضافة إلى 20 جريحا، موزعين بين ميليشيات فصائل صقور الشمال والعمشات والسلطان مراد.