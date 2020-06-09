الصحة: لدينا بيانات تفصيلية لكل مواطن وأمراضه على أرض الواقع

قال المهندس أيسم صلاح، رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أصبحت لديها بيانات كاملة عن الشعب المصري، فهناك 50 مليون مواطن تم تّسجيله ضمن حملة فيروس سي، وهناك 12 مليون طفل في المرحلة الابتدائية، و 6 مليون طالب في المرحلة الإعدادية والثانوية، وجميعهم نعرف حالتهم الصحية في مصر بالاسم والرقم القومي والهاتف المحمول.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق "صحة مصر" معتمد على الرقم القومي الذي من خلاله يستطيع السيستم تمييز الحالة الصحية للمواطن وأي ارشادات تظهر لك ستكون مخصصة على الحالة الصحية الخاصة به فقط، فكل مواطن يستخدم التطبيق يظهر له شيء مختلف عن الآخر طبقا لحالة كل مواطن.

وأوضح أن مشروع ميكنة التأمين الصحي تساعد فيه بشكل كبير هيئات متعددة مثل وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية، وكافة الأجهزة السيادية، فحصر المواطنين بأمراضهم تمكنا من التنبؤ بإجمالي التكلفة التي نحتاجها شهرياً في علاج هذه الأمراض.

وأوضح أنه أثناء العمل على تحرير البيانات تم استخراج ورقة بحثية عن 50 مليون مواطن وتم نشرها في أشهر المجلات العلمية، وظهر أن محافظة الغربية من أعلي نسب الإصابة بالسكر في مصر، وذلك لشهرتها بالحلويات الموجودة هناك، ومحافظة الجيزة في المرتبة الـ11، وعند عمل تحليل لمعرفة الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم يحملون المرض وسكرهم عالي احتلت الجيزة المرتبة الأولى في ذلك.

وتابع :" لدينا خريطة صحية للأمراض في مصر وتعرف تحديداً في كل قرية ونجع المصابين بالسكر والضغط والسمنة وفيروس سي وتم شفاءه بالعلاج، الكانسر، والأطفال الذين لديهم أنيميا وتقزم وهذه الأمراض تمثل أكثر من 80٪ من أسباب الوفاة"، فالوزارة أصبح لديها طريقة جديدة ترسم بها الاستراتيجية الصحية لمصر عن طريق بيانات حقيقية تفصيلية من على أرض الواقع الذي تم تجميعها خلال الحملات والمبادرات المختلفة وهذا إنجاز تكنولوجي كبير حققته وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه خلال المراحل الثلاثة التي في مبادرة 100 مليون صحة لفيروس سي كان هناك أكثر من 20 ألف مدخل بيان يعملون على السيستم في نفس اللحظة وكان يتم إدخال حوالي أكثر من 750 ألف ريكورد في اليوم الواحد وهي أرقام ضخمة مقارنة بدول أخري في مجال الصحة وهو ما ساهم في تشكيل قاعدة البيانات الرئيسية التي كانت بدايتها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الي تم توقيعه معهم والذي من خلاله أصبح لدينا بيانات المواطنين نفسهم لكن لا يوجد بهم البيانات الطبية وأثناء حملة المسح تم تسجيل أسمائهم على مستوي السكر، الضغط، السمنة، فيروس سي، سرطان الثدي، وإدخال كافة المبادرات فيها.