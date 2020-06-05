أيسم صلاح: "صحة مصر" يعلم المستخدمين كيفية ارتداء وخلع الكمامة

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة، إنه جرى إدخال تحديث جديد على تطبيق "صحة مصر"، منذ 6 أيام، من أجل التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أن التطبيق يتيح خاصية توفير أقرب مستشفيات للمستخدم، حسب الموقع الذي يتواجد فيه، كما أنه يتيح أيضًا، وصف الطريق إلى المسشتفى التي يختارها المستخدم.

وتابع: "نرسل للمشتركين إشعارات ورسائل عن الموضوعات المستجدة، وبعض الموضوعات المرتبطة بفيروس كورونا، مثل كيفية ارتداء وخلع الكمامات بطريقة صحية وهو أكثر ما نعمل عليه ، والأخطاء الشائعة التي تسبب العدوى بالمرض".