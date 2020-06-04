وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يتابع مستشفيات مدن خليج العقبة

تابع الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ترافقه الدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية، اليوم الخميس، عدد من الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية بمدن خليج العقبة " دهب ونويبع وكاترين" لمتابعة سير العمل وانتظامه.

واطمئن وكيل وزارة الصحة، علي الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين .

وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية بالوحدات والمستشفيات والمراكز الصحية، كما تفقد الصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة إتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي والالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى.

كما قام بتفقد بعض الوحدات والمراكز الطبية بقطاع الرعاية الأساسية، لمتابعة أخر مستجدات أعمال التطوير، ورفع الكفاءة والتجديد الشامل بهما .