3 شائعات تطارد شيرين عبدالوهاب في 24 ساعة

عدد من الشائعات طاردت المطربة شيرين عبدالوهاب، في ساعات قليلة جدا، أول شائعة وهي وقوع خلاف شديد بين المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، كاد أن يوصل الموضوع إلى الطلاق، إلا أن المطرب أحمد سعد تدخل للصلح بينهم.

ليرد محمد عبدالوهاب شقيق شيرين في بيان: "حسبي الله ونعمة الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص شيرين، في بيتها مع جوزها وأولادها والحاجة الوحيدة اللي صح، إن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".

ليعلق حبيب عبر تويتر، قائلا: وعلق على التويتة قائلًا: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا".

وأيضا ظهرت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بتويتر، لترد "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، ⁧‫بحبك_يا_صاحبي".

ونشر بعدها بدقائق المطرب أحمد سعد صورة تجمعهم، ويعلق: "أصحابي وحبايبي وكل اللي بسمعه إشاعات".

ليمر يومان على هذه الواقعة، ويتردد مرض والدة شيرين بفيروس كورونا.

وبعدها بدقائق تنشر معظم المواقع الإلكترونية خبر إصابة شيرين هي الأخرى بفيروس كورونا، وإجراء مسحة لها ليرد محمد عبدالوهاب شقيق شيرين، وينفي هذا الكلام، ويؤكد أن شيرين ووالدته يتمتعون بصحة جيدة.