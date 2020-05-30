شيرين عبد الوهاب تنعى حسن حسني: اللهم صبرنا على فراقه

نعت المطربة شيرين عبدالوهاب، الفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشرت صورة له عبر حسابها على موقع "تويتر"، معلقة: "البقاء لله في الفنان القدير حسن حسني... اللهم أسكنه فسيح جناتك وصبرنا على فراقه".

البقاء لله في الفنان القدير حسن حسني... اللهم أسكنه فسيح جناتك وصبرنا على فراقه pic.twitter.com/VFBcdgwsoZ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 30, 2020

يشار إلى أن حسن حسني توفي، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنه فارق الحياة.

وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة، 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.