أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضخما، على مسرح مركز المنارة، في القاهرة الجديدة، وسط تجهيزات على مستوى عالِ من الاحترافية، وحضور كامل العدد.

حضرت شيرين، بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وصعدت على خشبة المسرح مرتدية سواريه أحمر، خطف أنظار الجميع، افتتحت وصلتها التي أمتدت لأكثر من ساعتين متتاليتين، بأغنية "نساي"، وسط عاصفة من التصفيق، وهتافات إعجاب الجمهور، الذي استقبلها بعبارات "بنحبك يا شيرين.. وحشتينا كتير" والتي من جانبها علقت على حفاوة الاستقبال، قائلة: "وانتم كمان وحشتوني.. ده أحلى يوم وأنا معاكوا".

واستكملت شيرين وصلتها، بالعديد أغانيها الطربية والرومانسية، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها أغنيات "كده يا قلبي" و"حبيته بيني وبين نفسي"، "مشاعر"، "أه يا ليل"، "عين ونني"، "على بالي"، "بحبك أنت".. وغيرها ما قدمتها بناء على رغبة المعجبين.

يذكر أن الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور، الذي يتولى إنتاج فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد، وشارك في التنظيم "تذكرتي"، صوت عاصم السيد، وشهير نخلة والإضاءة لطارق صبري.