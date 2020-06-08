يونس: "السيسي طلب تكون غرف وحدات الإسكان الاجتماعي 3 غرف وصالة"

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان بما حققته من مشروعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تثبت أنها إحدى آليات تحقيق ملف العدالة الاجتماعية، التي نادت بها ثورتا يناير ويونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ملف الإسكان الاجتماعي، أحد أهم الملفات التي وضعها الرئيس على أجندة الأولويات، وتحقق إنجازا غير مسبوق، ولدينا 750 ألف وحدة سكنية جرى أو سيجرى تنفيذها، وهو عدد غير مسبوق في المساحة والتشطيب، 3 غرف وصالة، بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "ننفذ مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملا، ولم يعد كما في السابق، أن بعض الوحدات شكلها ليس قبيحًا، أو أن التشطيبات ليست جيدة، والمواصلات رديئة، الرئيس قال إحنا بنعمل مجتمع حضاري متكامل الخدمات مش شقة".

وواصل: "قلنا أكثر من مرة، إننا لن نتوقف عن تنفيذ الوحدات السكنية، وأكبر عدد كنا بنفذه زمان في السنة 35 ألف في السنة، وهو أقل بأضعاف ما نفذنها في السنوات السابقة".