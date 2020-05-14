بعد علاجه على نفقه الدولة.. هاني يونس عن "الطبيب البطل": إحنا خدامين اللى بيخدمونا

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة.

وتابع :" كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللى بيخدمونا".

الدكتور محمود سامي أخصائي الحميات، أصيب بفقدان البصر، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أسبوع واحد من عمله في مستشفى العزل لعلاج مرضى كورونا، بعدما كان من المقرر أن يعمل هناك لمدة أسبوعين فقط.

8 أيام قضاها سامي البالغ من العمر 39 عاما، داخل مستشفى الحجر ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما جرى انتدابه هناك، لعلاج مصابي فيروس كورنا الذين يأتون من المحافظات الأخرى.