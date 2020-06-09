شقيق شيرين عبد الوهاب ساخرا من شائعات طلاقها: "على يدي"

نشر محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة تويتر، منشور شقيقته، التي سخرت من خلاله من شائعة إنفصالها عن زوجها.

وعلق عليه قائلاً: "على يدي".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد نشرت صورة لها مع زوجها وهو يحتضنها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلقت شيرين على الصورة قائلة: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق.. حبه جنة".

وانتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول وجود مشاكل قوية بين شيرين وحسام حبيب واعتداء بينهما، وتدخل فيها الفنان أحمد سعد، إلا أن كافة أطراف الشائعة خرجوا بنفي تلك الحادثة.