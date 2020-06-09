رنا سماحة تطالب بإجبار المتعافين بالتبرع بالبلازما

ناشدت المطربة رنا سماحة، عبر حسابها بـ"تويتر"، وزارة الصحة والسكان، بسبب لجوء عدد من المتعافين من كورونا، إلى بيع البلازما، والمتاجرة فيها، من أجل إعطائها للمرضى.

وقالت رنا: "أنا بطالب دولتنا العظيمة بمؤسساتها، عدم الرضوخ للهراء ده، أطالب بإجبار كل متعافي بالتبرع بالبلازما، لانقاذ المرضى، أطالب بعدم بيع بلازما المتعافي للمريض، من أي جهة، اياً كانت‏، احنا في كارثة، محتاجة قرارات صارمة من فضلكم".

وأضافت: "هو انتوا فعلاً هتبيعوا البلازما بتاعتكم عشان تنقذوا بني أدم مريض بكورونا‬⁩؟ ‏هتعملوا كده بجد يا مصريين يا متعافين، يالي ربنا وقف جمبكوا بدل ماتقفوا جمب الناس وتساعدوهم.. هتعملوا ده بفلوس؟ ‏احنا حصلنا ايه؟‏ أنا بقيت خايفه منكم أوي".