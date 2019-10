"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- معرض فني تفاعلي "لنتذكر رمسيس"، بالتعاون مع مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

- حفل الباند الألماني "Herr Deibold & Kollega" بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- عرض الفيلم البرازيلي "The Movie of My Life" في سينما زاوية الساعة 9:30 مساءً، والدخول مجانًا.

- حفل Nour Project باند في "رووم سبيس" التجمع الساعة 8:30 مساءً، وسعرالتذكرة 100 جنيه.

- عرض فيلم At eternity’s gate ضمن عروض سيما دِكّة أضف الساعة 7 مساءً، والحضور مجانًا.

- سهرة كاريوكي نايت في "رووم سبيس" جاردن سيتي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل المطربتين رنا سماحة ونداء شرارة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل فرقة Muzsikás Ensemble and friends في معهد "بالاشي" بوسط البلد الساعة 7 مساءً، والحضور مجانًا.