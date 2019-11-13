وصفت الفنانة والإذاعية الشابة رنا سماحة، الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، بـ"النجم أبو صوت حلو ودم خفيف"، مشيرة إلى تجربته التليفزيونية الأولى، قائلة: "المنافس الجديد في عالم الإذاعة".

وقالت سماحة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إنها ستحل ضيفة على برنامج "ساعة سعيدة"، للفنان عبدالفتاح الجريني، الذي يُعرض عبر قناة "إم بي سي 5"، بصحبة المغربي بدر سلطان.

يذكر أن رنا سماحة، تحتفل بنجاح أغنية "أميرة الحب"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ حصدت نحو مليون مُشاهدة، حتى الآن، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان والكليب من إخراج عادل سرحان.