السودان: 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان مساء الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم الأحد- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 581 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6242 حالة، بينها 372 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2059 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.